Roma, 29 mag. - "Giustamente ci sono reprimende per chi insulta, minaccia e offende il presidente Mattarella sui social. Chi insulta, minaccia e offende non fa parte del futuro che voglio per questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook, ribadendo che a suo avviso la decisione del presidente della Repubblica è stata "sbagliata".