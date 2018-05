Salvini a Renzi: «Salvini-tax»? Su spread fai ridere

ROMA - «Lo spread continua a salire, e quando saliva mentre provavamo a formare un governo era per colpa mia, ora che mi hanno mandato via è sempre colpa mia... Renzi si è inventato la 'Salvini tax'. Ha un futuro da autore tv, ha trovate simpatiche che non servono a tranquillizzare i mercati, servono a far ridere qualcuno. Ma non c'è da ridere, perchè la gente è arrabbiata e delusa». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook, replicando all'ex segretario del PD.