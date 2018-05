Sicurezza, innalzata vigilanza attorno a sedi istituzionali

Roma, 29 mag. - Il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha inviato una circolare ai prefetti e ai questori nella quale si chiede di innalzare il livello di vigilanza attorno alle sedi istituzionali per prevenire possibili manifestazioni di protesta in particolare a Roma in vista della parata per la festa della Repubblica in programma il prossimo 2 giugno, anche in relazione alla attuale situazione politica.

L'innalzamento delle misure rigrada anche altre sedi istituzionali a Milano e quelle riconducibili all'Unione Europea.