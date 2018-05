Salvini: nessuno deve aver paura di investire in Italia

Roma, 29 mag. - "Nessuno deve avere paura di investire in Italia. Noi vogliamo far crescere il Paese: se la Lega va al governo non lo fa per danneggiare gli interessi degli italiani, tutt'altro. Investire nell'Italia converrà, credere nell'Italia converrà". Lo ha detto il leader dellaLega Matteo Salvini, in una diretta Facebook sottolineando che "abbiamo un patrimonio di risparmio privato tra i primi al mondo e non permetteremo che qualcuno vada a mangiare proprio lì, ad abbeverarsi a quella fonte".