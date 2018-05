Roma, 29 mag. - "È scomparso Alberto Mieli, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz, testimone prezioso in questi anni per tanti giovani e studenti. Il gruppo Forza Italia della Camera è vicino alla famiglia e alla comunità ebraica. Salvaguardare sempre la memoria affinché non si ripetano mai più gli orrori della Shoah". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.