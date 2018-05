Roma, 29 mag. - "Mattarella ha sbagliato a dire no a un governo che aveva i numeri. Ora c'è un salto nel buio, c'è un non governo, dei non ministri". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook. "Ma in Europa avrebbero preferito avere al tavolo chi rappresenta gli italiani, o ministri fantasmi?".