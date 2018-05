Salvini: nessun piano uscita euro, volevamo ridiscutere regole

Roma, 29 mag. - "Non c'era nessun piano di uscita dell'euro". Lo afferma il leader della Lega, Matteo salvini in diretta su Facebook, denunciando quello che a suo dire è "un dibattito surreale su questioni inesistenti che va avanti ancora oggi" grazie anche a giornalisti "prezzolati". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

Salvini afferma: "L'ordine del giorno del governo non era andare a far casino in Europa, uscire dall'euro domani matina, no. Era ridiscutere il modo di stare in Ue a vantaggio degli italiani, ridiscutere alcuni vincoli, regole, regolamenti: penso a Bolkestein, direttiva sulle banche che mette a rischio le banche (non vorrei ci fosse odore di troika e di Grecia sulle banche italiane), ridiscutere il bilancio europeo. Se nasce un governo Lega-M5s che rappresenta la maggioranza degli italiani, avremo il diritto e il dovere di andare sobriamente ed educatamente a ridiscutere queste regole che stanno portando povertà, precarietà e insicurezza in tutta Europa. Queste regole stanno distruggendo l'unità dell'Ue. O le regole cambiano o si va avanti verso il disastro. Questo è il ragionamento che stava dietro al governo. E invece Mattarella ha detto no perchè noi non siamo rassicuranti, e tira fuori questo signor Cottarelli, pensionato a 18mila euro al mese, che sta cercando pseudo ministri per qualche settimana prima di andare al voto".