Roma, 29 mag. - "Il mio appello a tutte le istituzioni dell'Unione europea: per favore rispettate gli elettori. Siamo qui per servirli, non per dar loro lezioni. #Italy @dwnews": questo è quanto ha scritto su Twitter Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, dopo le dichiarazioni sull'Italia del Commissario al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, al sito Dwnews. Oettinger avrebbe detto che i mercati insegneranno agli italiani a non votare i populisti.