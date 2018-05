Leoluca Orlando: attacco a Mattarella conferma bontà suo operato

Palermo, 29 mag. - "Il fatto che al coro della destra italiana si stiano unendo in queste ore nell'insulto al Presidente Mattarella e all'Italia personaggi del calibro di Steve Bannon, Marine Le Pen e Nigel Farage, la dice lunga su cosa stava e stia davvero avvenendo". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a proposito del duro attacco rivolto da alcune forze politiche al Presidente della Repubblica.

"La destra più violenta, razzista, xenofoba e guerrafondaia si è unita per proseguire il proprio attacco ai sistemi democratici in Europa - ha detto Orlando -. Se non stupisce la posizione della destra leghista, lascia perplessi la facilità con cui anche il Movimento 5 Stelle si sia subito omologato, silenziando quelle voci e quelle storie che nulla hanno a che vedere con chi non nasconde le proprie simpatie fasciste e naziste. La scompostezza e violenza delle posizioni assunte dai rappresentanti del partito a 5 stelle è augurabile - per i suoi tanti elettori antifascisti e non xenofobi - che siano soltanto l'ennesima conferma di ingenuità e frutto della tardiva comprensione di essere caduti in una trappola. Al di là della ovvia considerazione che il Presidente Mattarella ha agito e sta agendo nel pieno rispetto della nostra Carta Costituzionale, ed in particolare delle proprie prerogative e dell'articolo 92, non si può non sottolineare che egli sta compiendo quanto di più alto è richiesto ad un Presidente della Repubblica: tutelare i valori ed il sistema democratico fondanti della nostra Repubblica, da qualsiasi attacco interno o esterno che sia. Appunto la reazione scomposta e violenta della destra neofascista nazionale ed internazionale dimostra la correttezza dell'operato di Mattarella".