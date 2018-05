Osservatore Romano: «Attacchi ripugnanti a Mattarella»

ROMA - «Sono il frutto dell'arroventato clima politico di questi giorni gli attacchi, spesso ripugnanti, rivolti al presidente della repubblica Sergio Mattarella soprattutto attraverso le reti sociali». Lo scrive l'Osservatore Romano in un articolo di prima pagina. «Oltre a ingiurie, a volte contenenti ignobili riferimenti al fratello Piersanti, assassinato dalla mafia, il capo dello stato italiano è stato fatto oggetto di vere e proprie minacce di morte, tanto che la polizia postale ha avviato un monitoraggio della rete con l'obiettivo di segnalare all'autorità giudiziaria gli autori dei messaggi più violenti».

SEGNALI PREOCCUPANTI - «Gli attacchi a Mattarella, al quale giungono peraltro anche migliaia di attestati di stima e solidarietà, sono il segnale di un preoccupante deterioramento del senso civico», sottolinea ancora il giornale vaticano. «E certo non contribuiscono a migliorare la situazione le affermazioni di alcuni esponenti politici che accusano il presidente della repubblica di dire il falso. Come ha fatto ieri, intervenendo in un programma televisivo, Alessandro Di Battista del Movimento cinque stelle (M5s), in merito a nomi che sarebbero stati fatti a Mattarella - smentiti dal Quirinale - in alternativa a Paolo Savona per il ministero dell'Economia».