Salvini: Mattarella ha danneggiato italiani e loro risparmi

Roma, 29 mag. - "Io sono arrabbiato con Mattarella perchè ha commesso un errore, non so se formale e non ho lanciato impeachment, ma sicuramente sostanziale, a dire no a un governo che era pronto due giorni fa. E dico con la massima benevolenza a Mattarella e a chi lo malconsiglia che oggi la crisi finanziaria sarebbe fronteggiata da un governo con i numeri e in carica. Al di là dei problemi di forma, ha sbagliato: ha evidentemente danneggiato i cittadini italiani, dicendo di voler tutelare i risparmi ma arrivando all'effetto esattamente contrario". Lo ha detto il leader della LEga Matto Salvini, in una diretta Facebook.