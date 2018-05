Alfano: «Democrazia italiana ha tanto da insegnare»

ROMA - In risposta al commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano ha affermato: «È meglio evitare da Bruxelles dichiarazioni che favoriscono coloro i quali vogliono una rottura con Bruxelles. I mercati non hanno nulla da insegnare agli elettori, gli elettori italiani sanno già votare, la democrazia italiana ha tanto da insegnare».

DEMOCRAZIA MATURA - «Gli italiani - ha proseguito il ministro - portano nel loro DNA il segno di una democrazia matura. È nel segno di questa democrazia che esprimono liberamente il loro voto nelle urne e l'esito va rispettato, che piaccia o meno. Questo a prescindere dalle ideologie e dalle appartenenze politiche. Il rispetto della libertà prima di tutto».

Oggi Oettinger in un'intervista ala tv tedesca ha detto che i mercati insegneranno agli italiani a non votare per i populisti.