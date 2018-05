Governo, Boccia (Pd): Oettinger si dimetta, raccogliere firme

Roma, 29 mag. - "Gli italiani non prendono lezioni da nessuno, né tantomeno da Günther Oettinger che è la stessa persona che nel 2011 teorizzava le bandiere a mezz'asta per i paesi UE con deficit eccessivo o il folle commissariamento della Grecia con funzionari europei. Siamo di fronte a un signore che non può rappresentare la Commissione Europea per mancanza di requisiti etici e morali". Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, a proposito delle parole del Commissario europeo al Bilancio Oettinger.

"Se la sua visione dell'Europa è ancora quella lì e, di fatto, viene fuori dalle gravissime parole dette sull'Italia in queste ore, Juncker - aggiunge - ha il dovere di far chiarezza chiedendo le sue immediate dimissioni. Le frasi del commissario europeo, Oettinger, sono intollerabili e inaccettabili. I cittadini italiani sono in grado di intendere e di volere, hanno fondato l'Europa e la difendono anche da quelli come Oettinger; gli italiani sapranno scegliere al meglio i propri rappresentanti in Parlamento. Si può non essere d'accordo con un risultato elettorale, ma lo si rispetta sempre perché rispecchia il volere degli elettori. Così come accadde nel 2011, gli Europarlamentari raccolgano le firme per le sue dimissioni".