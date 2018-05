Rosato: Lega-M5S volevano uscire da euro, furbata su pelle italiani

Roma, 29 mag. - "Lega e 5 stelle volevano uscire dall`Euro. Lo hanno sempre sostenuto, (per semplicità foto di Salvini e Di Battista che spiegano tutto). Savona lo aveva teorizzato fin dal 2015: un piano dettagliato, da consumare in una notte, un venerdì a borse e banche chiuse, di nascosto, per tornare alla lira, anzi alla Nuova Lira". Lo scrive Ettore Rosato, esponente Pd e vicepresidente della Camera su facebook pubblicando le foto di Matteo Salvini e Alessandro Di Battista che fanno campagna anti-euro.

"Poi lo hanno ribadito nel cosiddetto 'Contratto', mascherandolo in politichese a proposito dei crediti fiscali: mini bond gestiti dallo stato utilizzabili come moneta nuova, cioè esattamente la proposta di Savona. Una furbata, sulla pelle degli italiani - avverte Rosato -. Nelle loro promesse ci hanno messo di tutto, compreso come risolvere il problema del debito pubblico non rimborsandolo. E la risposta degli investitori internazionali non si è fatta attendere (tradotto: crollo della borsa e spread che vola). Non è una congiura contro l`Italia e tanto meno contro un partito. Gli speculatori vogliono guadagnare, e lo fanno facilmente quando trovano chi non sa fare il proprio mestiere e peggio ancora quando non dà nessuna garanzia e fiducia ai risparmiatori".