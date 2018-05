Orlando (Pd): andare al voto prestissimo, entro fine luglio

Roma, 29 mag. - "Spero in un accordo tra le forze politiche per andare a votare entro la fine di luglio". Lo ha detto Andrea Orlando, deputato Pd e ministro della Giustizia uscente, in diretta a Tagadà su La7.

Il Pd si asterrà durante il voto di fiducia al governo Cottarelli "per assecondare un disegno che è funzionale al paese: un governo neutrale non ascrivibile a nessun partito con il solo compito di portare il paese il prima possibile al voto che mi auguro sia prestissimo perché la situazione finanziaria rischia di far pagare una bolletta altissima agli italiani".