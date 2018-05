Carfagna: «Oettinger? Ci aspettiamo le scuse o le dimissioni»

ROMA - «Lo sdegno trasversale suscitato dall'inaccettabile intrusione del Commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger dimostra che, al di là delle divisioni, l'Italia è ancora capace di parlare con una sola voce per tutelare e difendere la propria autonomia e sovranità nazionale. Ci aspettiamo le scuse o le dimissioni. Attacchi scomposti come quello venuto oggi sono un autogol per l'Unione e dimostrano ancora una volta che c'è bisogno di istituzioni forti, legittimate, capaci di tutelare gli interessi dell'Italia e degli italiani in Patria, dentro l'Unione europea e nella comunità internazionale». Lo afferma Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota.