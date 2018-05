Governo, Lombardi (M5s): vergognose le parole di Oettinger

Roma, 29 mag. - "Qui c'è chi sputa sulla democrazia italiana, sulla nostra dignità, sul voto libero e legittimo dei cittadini italiani. Sono letteralmente allibita dalle vergognose parole di Oettinger, che spiegano bene quale considerazione abbiano della nostra sovranità nazionale certi burocrati europei". Così Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio e già deputata 5stelle, in un post su Facebook.

"Se in Europa qualcuno pensa di rendere gli italiani non più liberi cittadini ma sudditi dei mercati, questo qualcuno dovrà fare i conti con 60 milioni di italiani che sono e resteranno liberi sempre. Sono sicura che gli italiani dimostreranno presto, col voto a cui ci ha portato la scelta del Presidente Mattarella di non dare vita ad un governo del cambiamento, che sanno bene chi votare, senza doversi far "insegnare" nulla dai mercati, ed anzi insegnando ai tecnocrati cosa significhi davvero la parola democrazia", conclude Lombardi.