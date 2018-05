Bizzotto: «Oettinger si dimetta e chieda scusa a italiani»

STRASBURGO - «Che il Commissario Ue al Bilancio Oettinger dica che i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto, rappresenta una gravissima violazione della democrazia e una inaccettabile intromissione nella gestione democratica di un Paese sovrano qual è l'Italia». Lo ha affermato, in una nota da Strasburgo, la capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto in risposta alle dichiarazioni del Commissario UE Gunther Oettinger riportate oggi su Twitter da un giornalista della tedesca DWNews che l'ha intervistato.

FATTO GRAVISSIMO - Per Bizzotto, «siamo di fronte ad un fatto gravissimo che dimostra in maniera lampante come la Ue consideri gli italiani alla stregua di schiavi da bastonare e da usare a piacimento per fare gli interessi della finanza e delle banche tedesche. Dopo queste disonorevoli dichiarazioni, il tedesco Oettinger, guarda caso uomo della Merkel e del Ppe, farebbe bene a rassegnare le dimissioni e a scusarsi pubblicamente con l'Italia».

PICCOLI DITTATORI EUROPEI - «Le intollerabili parole di Oettinger - ha aggiunto Bizzotto - sono la prova provata di come Bruxelles e Berlino abbiano interferito per far naufragare il Governo del cambiamento Lega - M5S e di come vogliano comandare a casa nostra. Sappiano, questi sapientoni della Commissione Ue, che per noi la sovranità e la volontà popolare degli italiani sono una cosa sacra: alle prossime elezioni, grazie al voto democratico degli italiani - ha concluso l'europarlamentare della Lega - spazzeremo via questi piccoli dittatori europei».