Eurodeputati M5s: Juncker smentisca Oettinger su lezione mercati

Strasburgo, 29 mag. - La capodelegazione del M5s al Parlamento europeo, Laura Agea, ha chiesto al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker di "smentire immediatamente il Commissario Guenther Oettinger", e di costringerlo alle dimissioni, per aver dichiarato che "i mercati insegneranno agli italiani a non votare i populisti", secondo quanto ha riferito su Twitter un giornalista tedesco di DWnews che l'ha intervistato oggi a Strasburgo. "Le sue parole - sottolinea Agea in una nota - sono di una gravità inaudita e sono la prova delle evidenti manipolazioni che la democrazia italiana ha subito negli ultimi giorni".

La capodelegazione del M5s aggiunge che "Juncker deve intervenire e difendere la volontà popolare, la democrazia e il voto libero di tutti i cittadini europei. Non deve essere un commissario tedesco a dire come gli italiani devono votare, né qualche speculatore finanziario. Oettinger ha gettato la maschera e deve dimettersi!", afferma Agea, che poi chiede: "Gli europarlamentari del Pd e Forza Italia, per caso, condividono le parole di Oettinger? Il loro silenzio - conclude - è imbarazzante e dimostra quanto poco sia a cuore l`Italia a questi due partiti".