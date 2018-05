Governo, Fratoianni: cosa vuole Oettinger? fatto gravissimo

Roma, 29 mag. - "Se le parole di Gunther Oettinger, commissario europeo al bilancio, sono vere siamo di fronte a un fatto di gravità inaudita." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Dire che i mercati insegneranno agli italiani a votare - prosegue il leader di SI - equivale a dire che non c'è più nessuno spazio per alternative alla gabbia dei mercati finanziari e dell'austerity. Cosa vogliono il signor Oettinger e i suoi amici? Dopo aver affamato un continente vogliono consegnarci a nuovi fascismi? Quale disegno hanno davvero in testa?".

"Quale che sia, sappiano che continueremo a opporci con tutte le nostre forze e che continueremo a pensare a una Europa realmente democratica, liberata dalle assurdità di questi signori e dai rigurgiti di nazionalismo - conclude Fratoianni - Oettinger non può più fare il commissario europeo al bilancio, tanto per iniziare."