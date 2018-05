Meloni: «Oettinger? I ricatti dei cravattari non ci spaventano»

ROMA - «Le minacce di Oettinger non ci fanno paura: gli italiani insegneranno ai tecnocrati di Bruxelles e ai signori dello spread che cosa è la democrazia. L'Italia è una Nazione sovrana: i ricatti dei cravattari non ci spaventano e spazzeremo via chi ci vorrebbe in ginocchio». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.