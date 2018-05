Governo, Damiano: Pd unito per centrosinistra argine a populismo

Roma, 29 mag. - "Con il passare dei giorni si scoprono gli altarini. È ormai sempre più evidente che Salvini-'la volpe' ha giocato su troppi tavoli e alla fine si è ingarbugliato". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico.

"Quando ottieni tutto da Mattarella - spiega - compreso il tuo vice-segretario Giorgetti al ministero dell'Economia e fai saltare il tavolo, vuol dire che avevi un altro obiettivo: quello di andare alle elezioni, assorbire Forza Italia e mettere i 5 Stelle a rimorchio, come è già avvenuto nel corso della trattativa sulla formazione del Governo. Un programma di Governo giallo-verde che, nella parte esplicita, richiedeva decine di miliardi di risorse (abolire la legge Fornero, istruire flat tax e reddito di cittadinanza) e, nella parte implicita, il cambio delle alleanze internazionali e l'uscita dall'Euro, non avrebbe retto alla prova dei fatti. Il problema è che, a furia di alzare la posta, fino a mettere in discussione la figura e il ruolo del Presidente della Repubblica, si minano le basi della democrazia e della Costituzione. A farne le spese sarà l'Italia". "Il Pd, in questo drammatico frangente, può svolgere un ruolo importante. In primo luogo occorre perseguire l'obiettivo del massimo dell'unità e della coesione interna e allargare il campo delle alleanze al di fuori dei confini attuali del centrosinistra al fine di costruire un argine efficace al populismo e alle avventure", conclude.