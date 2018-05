Roma, 29 mag. - "L'uscita di Oettinger è inopportuna e priva di senso. In aula ha annunciato che, per l'Italia, ci sono più risorse e fondi in Europa. Pertanto faccia bene il suo lavoro e la faccia finita con affermazioni provocatorie di cui non si sente minimamente l'esigenza. La sovranità appartiene al popolo italiano, non ai mercati". Lo afferma Lorenzo Cesa, capodelegazione Ppe, all'Europarlamento.