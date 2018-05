Governo, Fiano (Pd): da Oettinger insulto a idea di libertà

Roma, 29 mag. - "Nei sistemi democratici come il nostro non sono certo i mercati che devono insegnare a votare". Lo dichiara Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, in risposta alle parole del commissario Europeo al Bilancio, Oettinger.

"La frase del commissario Oettinger - continua - se corrispondente al vero, è un insulto all'idea di libertà che noi professiamo. Serve il rispetto delle scelte libere che gli elettori italiani come quelli tedeschi hanno fatto e faranno da parte di chi rappresenta la comunità europea, e comunque quest'idea della prevalenza dei mercati sui sistemi democratici è quanto di più sbagliato e antieuropeo si possa dire".

"Non abbiamo costruito un'Europa libera e grande dopo gli orrori del nazismo e del fascismo per far restringere la nostra libertà dal predominio del mercato", conclude.