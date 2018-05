Governo, Gelmini: assurde parole Oettinger, alimenta anti-europeismo

Roma, 29 mag. - "Le parole del Commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger - 'i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto' - sono assurde e inaccettabili. I nostri cittadini sono in grado di decidere autonomamente come scegliere i propri rappresentanti, senza bisogno di suggerimenti. Le affermazioni del Commissario Ue rischiano di alimentare ulteriormente l'anti-europeismo. Non ne avevamo proprio bisogno". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.