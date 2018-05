Roma, 29 mag. - "Se confermata, la dichiarazione del Commissario Oettinger non solo è offensiva verso il popolo italiano (che non ha bisogno di farsi insegnare come votare da nessuno), ma anche pericolosa, perché alimenta le tensioni sui mercati finanziari che in queste ore sono particolarmente nervosi. Da un Commissario europeo ci si aspetta equilibrio, non queste pericolose e gravi sciocchezze". Lo afferma in una nota Luigi Marattin, parlamentare del Pd.