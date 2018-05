Roma, 29 mag. - "Ricordo al commissario l`articolo 1 della Costituzione dove si dice che la sovranità appartiene al popolo non alla Commissione Europea che non può certo andare a dire come votare ai cittadini italiani per non subirne le conseguenze. Questo si chiama ricatto". Lo ha detto il senatore della Lega Roberto Calderoli al termine del consiglio federale del Carroccio che si è tenuto a Montecitorio commentando le parole del commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger.