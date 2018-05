Salvini: «Da Oettinger minacce, ma io non ho paura»

ROMA - «Pazzesco, a Bruxelles sono senza vergogna. Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco Oettinger, dichiara 'i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta'. Se non è una minaccia questa... Io non ho paura». Così il leader della Lega Matteo Salvini, in un tweet con l'hashtag «#primagliitaliani».

LE PAROLE DI OETTINGER - Il riferimento è alle dichiarazioni del Commissario al Bilancio Gunther Oettinger, riferite dal giornalista Bernd Thomas Riegert che lo ha intervistato per Dwnews: «I mercati e un outlook negativo insegneranno agli elettori italiani a non votare per i partiti populisti nelle prossime elezioni», scrive il giornalista in un tweet aggiungendo un virgolettato di Oettinger: «Posso solo sperare che questo giocherà un ruolo nella campagna elettorale». L'intervista andrà in onda solo stasera.