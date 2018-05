Governo, Scilipoti Isgrò (Fi): no a derby su Mattarella

Roma, 29 mag. - "Le forze politiche abbassino il tono della loro retorica in quanto le divergenze attuali, in merito alla formazione del nuovo governo, potrebbero creare tensioni. Bisogna evitare, pur nel rispetto della libertà di espressione garantita a livello costituzionale, che tutti gli addetti ai lavori, politici e operatori dei media, riportino la dialettica nel suo giusto alveo. Non possiamo non biasimare l'organizzazione di una man infestazione autonoma, di piazza, per il prossimo 2 giugno, data che dovrebbe rappresentare invece l'unità nazionale. Non diventi un'iniziativa contro Sergio Mattarella". Lo afferma in una nota il presidente di Unione Cristiana ed esponente di Forza Italia, Scilipoti Isgrò.