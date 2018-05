Iliad: Italia nuovo passo per sviluppo strategia gruppo

Milano, 29 mag. - Nel diventate il quarto operatore mobile in Italia, Iliad "sta facendo un ulteriore passo nella sua traiettoria di crescita, avendo da oggi accesso a un nuovo mercato che vale circa 16 miliardi di euro". Così il gruppo francese in una nota si congratula per l'annuncio ufficiale dello sbarco nel settore mobile del nostro Paese. "Questa espansione internazionale è la logica estensione della strategia del gruppo e ci permetterà di capitalizzare l'esperienza che abbiamo costruito sin dal lancio con successo del business mobile in Francia nel 2012".