Procura Palermo apre indagini dopo minacce a Mattarella

Palermo, 29 mag. - La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per le minacce rivolte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella via internet, dopo la decisione del capo dello Stato di affidare l'incarico di governo al professor Cottarelli.

Sui profili social di diversi utenti di internet, ieri erano comparse frasi ingiuriose nei confronti di Mattarella, con minacce di morte e riferimenti all'omicidio del fratello Piersanti, ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio 1980. L'inchiesta, al momento a carico di ignoti, è affidata alla Sezione Antiterrorismo della Procura coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Gery Ferrara. La Digos e la Polizia postale sono al lavoro per risalire alle identità di tre persone che ieri hanno usato Twitter e Facebook per rivolgere le loro minacce a Mattarella. Per quanti verranno identificati, l'accusa sarà attentato alla libertà del Presidente della Repubblica, offesa all'onore a e al prestigio del Presidente della Repubblica e istigazione a delinquere.