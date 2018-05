Patriarca (Pd): solidarietà a Mattarella per attacchi sui social

Roma, 29 mag. - "Piena solidarietà al presidente Mattarella per le aggressioni che ha subito. Si può dissentire, ma mai si deve trascendere, ancor più quando di mezzo c'è il Capo dello Stato". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Mattarella ha agito in modo equilibrato, e ha spiegato i motivi del suo no a Savona. C'era un piano B per uscire dall'euro che ci avrebbe portato nel baratro. In troppi non lo hanno capito e affollano ora la fronda degli sfascisti, che insultano e aggrediscono verbalmente. La magistratura intervenga per fermare chi insulta il presidente", conclude.