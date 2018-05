Governo, Della Vedova: M5s-Lega blocco unico anti euro

Roma, 29 mag. - "Il presidente della Repubblica ha applicato la Costituzione, che è presidio della libertà e dei diritti di ciascun italiano. L'impeachment richiesto dal Movimento 5 Stelle dunque non sarebbe contro Mattarella ma contro la Carta Costituzionale e contro la libertà e i diritti politici degli italiani: le grandi Costituzioni, a partire da quella americana, difendono la libertà dei cittadini dall'oppressione delle maggioranze, forse questo Di Maio non l'ha capito". Lo ha detto a Radio Radicale Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino.

Credo che ci sia la possibilità di lavorare nelle prossime settimane a una piattaforma con cui andare a elezioni, basata sul futuro, sulla libertà e sull'integrazione europea, spiegando agli italiani quali sono i rischi veri. E cioè - ha sottolineato - che c'è un blocco unico contro l'Europa e contro l'Euro; un blocco sfasciaconti a danno dei consumatori, dei pensionati oltre che delle imprese. Il re è nudo: Lega e 5 Stelle sono strutturalmente contro l'Europa e contro l'Euro. Lo dicono e lo scrivono: Grillo l'altro giorno ha detto che l'Ue è un campo di concentramento monetario, Salvini ha passato 5 anni con le felpe 'no euro' e ha candidato economisti anti Euro come Borghi e Bagnai; Di Maio in campagna elettorale ha detto che in caso di referendum avrebbe votato per l'uscita dall'Euro. Questo - ha continuato Della Vedova - vuol dire aver programmaticamente in mente una cosa: uscire dalla moneta unica e finanziare il deficit stampando nuova moneta. Per quel che mi riguarda, che questo fosse il punto lo vedevo e lo percepivo già tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, quando abbiamo cominciato le iniziative di Forza Europa, dicendo che lo scontro era tra nazionalisti e sovranisti da una parte e - ha concluso Della Vedova - multilateralisti, europeisti e liberali dall'altra".