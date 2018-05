Italiaonline e Iab Italia insieme per formazione digitale pmi

Milano, 29 mag. - Italiaonline prosegue nella sua mission di digitalizzazione delle imprese italiane e sigla un accordo con Iab Italia, la più importante associazione nel campo della pubblicità digitale. L`accordo prevede un progetto formativo, sviluppato su una piattaforma di e-learning on demand personalizzata - con focus su digital marketing e il digital advertising.

L`obiettivo è quello di ampliare le competenze digitali delle piccole e medie imprese attraverso un percorso formativo, suddiviso in due corsi della durata complessiva di 14 ore e fruibili da qualsiasi device sulla piattaforma di IAB Italia e personalizzata italiaonline.iabacademy.it. Il primo corso si focalizza sulle tecniche del marketing digitale e affronta, attraverso 17 lezioni video, le modalità di utilizzo degli strumenti online per la promozione della propria azienda e dei propri prodotti sul web. Il secondo, della durata di 20 lezioni, prevede invece un focus sul digital advertising, ripercorrendo non solo le corrette modalità di utilizzo dei canali oggi presenti online, ma anche una loro integrazione con le strategie di comunicazione più tradizionali.

"Come prima internet company italiana abbiamo la missione di digitalizzare le imprese del nostro Paese, questo percorso passa anche attraverso la loro formazione oltre che a quella della nostra struttura di consulenti, unica nel nostro mercato", ha commentato Ivan Ranza, Chief commercial officer della business unit Sme Media agency di Italiaonline. "Da oggi lo facciamo con una piattaforma di e-learning di alto profilo, unita all`expertise di Iab Italia. Vediamo la grande opportunità di sviluppo per le pmi Italiane e sentiamo la responsabilità di aiutarle ad affrontare queste sfide con decisione e con le giuste competenze".