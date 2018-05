Fnm: nessuna proposta ricevuta da Trenitalia su quota Trenord

Milano, 29 mag. - Fnm non ha ricevuto alcuna proposta relativa alla propria partecipazione in Trenord, società a controllo congiunto con Trenitalia, e conseguentemente non ha effettuato alcuna valutazione. E' quanto precisa una nota di Ferrovie Nord Milano in riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri da Orazio Iacono, Ad di Trenitalia - società interamente controllata da Ferrovie dello Stato Italiane, azionista significativo di Fnm con una partecipazione pari al 14,74% - in merito al cosiddetto "piano industriale per il trasporto regionale", pubblicate sul sito internet del gruppo Fsi e riprese dagli organi di stampa.

Inoltre, anche alla luce del rilevante richiamo di attenzione recentemente pubblicato dalla Consob e a tutela degli azionisti tutti, la società "è nuovamente costretta a ricordare come - dato il proprio status di società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana - eventuali dichiarazioni che riguardino, direttamente o indirettamente, Fnm o società dalla stessa partecipate, debbano essere fatte adottando la massima cautela e in ogni caso nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili, anche al fine di evitare significative oscillazioni sull`andamento del titolo della Società a pregiudizio, tra l`altro, del regolare e ordinato funzionamento del mercato".