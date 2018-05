Governo, Sala: Milano sostiene Mattarella e valori europei

Milano, 29 mag. - Milano sostiene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e soprattutto i valori dell'Unione Europea. Lo ha assicurato il sindaco Beppe Sala commentando gli sviluppi della crisi politico istituzionale. "Stiamo pensando a qualche modo per sostenere il presidente della Repubblica", ha sottolineato il primo cittadino milanese a margine della presentazione della mostra di Picasso a Palazzo Marino. "Penso - ha subito aggiunto Sala - che si debba sostenere il presidente ma si devono sostenere con forza anche i valori europei. Stiamo pensando a qualche formula per far sentire anche da Milano che la pensiamo così. Perchè se ciò è importante per il nostro Paese - ha puntualizzato ancora Sala - per Milano è vitale. Milano può garantire benessere ai suoi cittadini solo essendo una città veramente internazionale".