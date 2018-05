Governo, Fedriga: ottima collaborazione con M5S in questi mesi

Trieste, 29 mag. - "Noi adesso abbiamo avuto un'ottima collaborazione con il Movimento 5 stelle, abbiamo imparato a conoscerlo in questi mesi e si e' dimostrato un gruppo leale e collaborativo. Da questo proponiamo un progetto che si contrappone a chi ha voluto far prevalere l'elite al popolo. Noi vogliamo salvaguardare gli interessi nazionali dei cittadini di questo Paese e chi vuole stare in questo progetto e' il benvenuto, non e' un progetto esclusivo ma inclusivo". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ai giornalisti che gli chiedevano, a margine della presentazione del programma di governo regionale, oggi a Trieste, in merito ad un possibile avvicinamento tra Lega e M5S a livello nazionale. "Noi abbiamo sempre detto che gli unici governi possibili sono quelli che escono dalle urne - ha dichiarato Fedriga in merito alla volontà del leader della Lega Salvini -. Quelli che arrivano da altre logiche credo che possano essere dannosi per il Paese. Mi auguro che prima possibile gli italiani tornino a votare e scegliere per avere un Governo con pieni poteri e che possa portare avanti un'azione politica chiara ed incisiva". Ai giornalisti che infine gli chiedevano in merito all'incarico a Carlo Cottarelli, il governatore ha risposto: "è il contrario di quanto hanno scelto gli elettori. E' un uomo del fondo monetario internazionale, di grande professionalità ma che mi sembra rispecchi quelle logiche che i cittadini hanno bocciato il 4 marzo".