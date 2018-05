In corso alla Camera Consiglio Federale della Lega

ROMA - È in corso dalle 12 alla Camera nel palazzo dei gruppi il consiglio federale della Lega che si riunisce a Roma in via straordinaria.

«Nessuna tensione» nel centrodestra ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia lasciando la riunione in anticipo. «In Veneto votiamo tutto all'unanimità ma non c'è nessuna tensione nè in Veneto nè a Roma», ha spiegato.