Roma, 29 mag. - "E' grave quel che stiamo osservando. Non ci sono giustificazioni, se non emotive, per ciò che avviene oggi nei mercati". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, leggendo le sue considerazioni finali, distaccandosi dal testo distribuito in precedenza e approssimandosi alle conclusioni del suo discorso.