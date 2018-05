Bankitalia, Cida: facciamo nostro richiamo del governatore

Roma, 29 mag. - "Facciamo nostro il richiamo al senso di responsabilità lanciato dal Governatore della Banca d`Italia, mettendo la nostra competenza e professionalità al servizio del Paese per accrescerne reddito e benessere": lo ha detto Giorgio Ambrogioni, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti ed alte professionalità pubbliche e private commentando le `considerazioni finali` di Ignazio Visco. "Mai come in questo momento il ruolo dei `corpi intermedi` ha una valenza non solo economica, ma sociale e politica. Lungi dall`essere superati da una visione fin troppo schematica ed elementare della dialettica democratica - ha aggiunto Ambrogioni - i corpi intermedi, rappresentativi di diritti, interessi e portatori di capacità, intelligenze e spirito innovativo, possono rappresentare la `marcia in più` per sollevare il Paese dal senso di confusione e smarrimento in cui sembra caduto.

"I nostri manager si confrontano quotidianamente sui mercati internazionali e il messaggio che recano è quello di un Paese ambizioso, che vuole essere più competitivo e che ha le capacità intellettuali e morali per affermarsi. Lo dimostriamo, ogni giorno, in Europa con i nostri partner, senza soggezioni né timori reverenziali ma con il riconoscimento del nostro lavoro e del nostro impegno. Questa `visione` l`abbiamo nel nostro Dna e stiamo faticosamente portandola nelle aziende, nelle scuole, nella sanità, nella pubblica amministrazione. E` una strada in salita, visto che continuiamo a rimanere in fondo alle classifiche internazionali che misurano il `merito` nelle università e nel mercato del lavoro, privato e pubblico. Ma è anche una diretta testimonianza della scelta a `non mollare` sulla strada delle riforme, nel rispetto delle regole del gioco, a non cedere alla tentazione di scorciatoie inesistenti o al velleitarismo di risposte facili rispetto a domande complesse.

"In un momento in cui gli indicatori economici e finanziari sono scossi dall`emotività e dall`incertezza del quadro politico e non già dai fondamentali dell`economia, i manager garantiscono il lavoro di squadra, lo sforzo continuo di migliorarsi e la capacità di redistribuire il sapere e le competenze. Questo senso di appartenenza è un prezioso collante di fronte alle forze centrifughe che stanno minando le nostre stesse istituzioni. Senza volerci sostituire ai partiti, ma consapevoli che stiamo vivendo un passaggio delicato della nostra storia, i corpi intermedi, tutti, devono far sentire la loro voce e mostrarsi uniti nella difesa dei valori costituzionali e repubblicani".