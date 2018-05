Fca, Fiom in piazza a Torino alla vigilia di Investor Day

Torino, 29 mag. - Fiom in piazza a Torino, alla vigilia dell'Investor day di Fca che si terrà il primo giugno a Balocco, nel vercellese.

Giovedì 31 maggio, alle ore 10, in piazza Castello a Torino la Fiom-Cgil organizza il Workers day, un'assemblea pubblica in cui verranno presentati i dati relativi a occupazione e ammortizzatori sociali in Fca e "le promesse non mantenute da parte dell'a.d. di Fca, Sergio Marchionne in merito ai nuovi modelli e in cui verranno presentate alcune delle proposte della Fiom-Cgil per il rilancio degli stabilimenti" si legge in una nota.

A Torino sono attesi Francesca Re David, segretaria generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, segretario nazionale della Fiom-Cgil e responsabile del settore auto, Federico Bellono, segretario toriese del sindacato, e alcuni delegati del gruppo.