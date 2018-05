Roma, 29 mag. - "Ancora violenza e morti sul campo in Belgio. Non è nota al momento la natura di quest'altro gravissimo attentato di Liegi, ma rimane forte la preoccupazione, l'indignazione e la condanna per questi eventi che generano sconforto e terrore. Siamo vicini al popolo belga e inviamo la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capo gruppo di Forza Italia al Senato.