Farage: commissione Ue ha bullizzato Mattarella

Roma, 29 mag. - "La Brexit non è il principale problema dell'Unione europea. Ci sono contribuenti netti che pagano 4 miliardi euro l'anno e in questo momento in Italia cambiano le cose e si mette in discussione il vantaggio dell'euro per l'economia, temono di essere vittime dell'Ue sull'immigrazione e hanno cercato di portare al governo nuove forze per rendersi conto invece che la Commissione ha bullizzato il presidente della Repubblica italiano", Sergio Mattarella. Lo ha detto Nigel Farage, copresidente del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta, parlando questa mattina nell'aula del Parlamento europeo durante la discussione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

"Siete riusciti a bullizzare greci, irlandesi e danesi - ha detto Farage - ma temo che con l'Italia siete andati veramente troppo in là. Alla fine l'euroscetticismo aumenterà". All'europarlamentare di Fi Lara Comi che gli ha fatto notare che Lega e M5s non vogliono uscire dall'Ue, Farage ha replicato: "Qualche anno fa lei diceva che ero il peggiore incubo dell'Ue perché diceva che volevo romperla. Oggi ci sono Lega e M5s che vogliono rimanere in Ue ma cambiare le regole sull'immigrazione, vogliono poter controllare il proprio bilancio e sono un problema ancora più grosso per una Ue centralizzata. Una volta andati via i britannici penserete che di fronte a questo possibile governo italiano i britannici erano una bazzecola".