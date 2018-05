Boccia: reazione mercati eccessiva, no a conflitti istituzioni -3

Roma, 29 mag. - Boccia ha poi segnalato un ulteriore fattore di rischio. "Tra un anno Draghi scade dalla Bce ed è verosimile che si possa avere una politica di riduzione del cosiddetto quantitative easing. A maggior ragione, in un contesto che vede Stati Uniti concentrati sulla loro industria, una Cina che investe sulla politica industriale e una Bce che potrebbe ridurre il QE è un contesto esterno che fa riflettere l'Italia, che deve avere una politica economica attenta ai fondamentali dell'economia".

Dopo aver citato i passaggi del Governatore relativi alle riforme strutturali come Giustizia o quella relativa ai tempi di realizzazione delle infrastrutture, il presidente di Confindustria ha osservato: "mi sembra che il Governatore ha colto una dimensione di riforme importante che, se accelerata, può contribuire alla crescita che però dev'essere la precondizione per ridurre i divari, non dev'essere più il fine del Paese"