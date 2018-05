Boccia: reazione mercati eccessiva, no a conflitti istituzioni -2

Roma, 29 mag. - "Si aprirà una stagione di campagna elettorale, è evidente. Non conflitto tra istituzioni, moderiamo i termini, perchè dall'estero ci ascoltano e le percezioni di negatività potrebbero arrivare".

I tempi di formazione di un nuovo governo stanno influendo squ questa situazione sui mercati? "Anche la Germania - ha risposto il presidente di Confindustria - ci ha messo tanto tempo per fare un Governo. Il problema è: per fare che cosa. Se ritornare ai fondamentali dell'economia costruendo una stagione in cui l'obiettivo è ridurre i divari nel Paese tra i territori e tra persone, e usando la crescita e gli investimenti pubblici per farlo, e non l'inverso".

Secondo il presidente di Confindustria il Governatore di Bankitalia "mi sembra chiaro: se usiamo il deficit per aumentare il debito pubblico è evidente che sul medio termine il Paese arriva a un punto di non ritorno. Mentre si potrebbe ridurre il debito pubblico nel corso di un decennio con politiche attente e ambiziose nei fini ma limitate nelle risorse dato il debito pubblico che abbiamo".