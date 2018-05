Martina: Pd si astiene su Cottarelli per rispettare neutralità

Roma, 29 mag. - Il Pd si asterrà sulla fiducia al governo Cottarelli per rispettare la "neutralità" dell'esecutivo. Lo ha detto il segretario reggente Maurizio Martina durante la riunione del gruppo democratico alla Camera. "Il Pd sostiene con piena convinzione l'operato del presidente Mattarella e la scelta di varare un Governo neutrale che abbia come scopo fondamentale quello di portare in maniera ordinata il Paese alle elezioni anticipate".

La nomina di Cottarelli è "una scelta inevitabile vista la decisione opportunista e grave di M5s e Lega di sottrarsi alla prova di Governo. Ed è proprio per rispettare lo scopo preciso del Governo e la sua necessaria neutralità politica che penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche così ogni strumentalizzazione di sorta. Proporrò alla direzione nazionale dei prossimi giorni questa posizione".