Marcegaglia: contro spread riprendere riforme e risanamento conti

Roma, 29 mag. - L'impennata dello spread vuol dire "un tasso più alto da pagare per i mutui delle persone, per i finanziamenti delle imprese, fa molto paura, vuol dire perdere la fiducia degli investitori. Non è che c'è qualcuno che non si vede che fa delle azioni strane. Semplicemente vuol dire penalizzare i risparmiatori e il credito". Lo ha affermato la presidente dell'Eni, Emma Marcegaglia a margine delle Consideraioni finali del governatore della Banca d'Italia.

"Bisogna, come dice il governatore, tornare a fare le riforme e andare avanti in questo processo di miglioramento. Ci sono dei segnali di miglioramento e buttare via tutto" sarebbe assurdo. "Bisogna tornare ad andare avanti con le riforme - ha insistito Marcegaglia - ridurre il debit, ridurre la spesa pubblica ma anche trovare le risorse per aiutare" chi ha bisogno.