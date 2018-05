Buffagni (M5s): il no a Savona mette a rischio tenuta democratica

Roma, 29 mag. - "I numeri Lega e 5 Stelle li avevano, per fare un governo. Avevano proposto una squadra di ministri al Quirinale, che ha evidentemente avuto altre priorità rispetto a quella di assecondare la volontà popolare. Il punto non era proporre un altro nome, il punto è che nel momento in cui dici no perché ci sono pressioni dall'estero, perché ci sono temi che nel nostro contratto non ci sono, a questo punto ne va della coerenza politica. Il problema non è la persona inadeguata, ma che si rischia un reato d'opinione preventivo. Se il la Germania e le cancelleria europee non vogliono questa persona diventa un problema per la tenuta democratica di questo paese". Lo ha detto Stefano Buffagni, portavoce del Movimento 5 Stelle vicino a Luigi Di Maio, intervistato ad Agorà, la trasmissione di Rai3 condotta da Serena Bortone.

"Mattarella probabilmente aveva fatto altri nomi come quello di Giorgetti, che ha ritenuto evidentemente di non essere pronto a discutere sui tavoli europei. Si tratta di difendere gli interessi del nostro paese a quei tavoli che sono difficili", ha concluso.