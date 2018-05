Mercati, Patuelli (Abi), fase complessa: senso di responsabilità

Roma, 29 mag. - "Bisogna essere consapevoli di una fase particolarmente complessa nella quale le preoccupazioni sulle prospettive dell'Italia si sono diffuse sui mercati internazionali e anche nelle cancellerie e quindi bisogna avere più consapevolezza, più forza, più determinazione, più serenità e più convergenza per cercare di superare questo momento che purtroppo non è il primo di quelli che abbiamo vissuto nella nostra storia della Repubblica". E' il commento del presidente dell'Abi Antonio Patuelli sull'attuale, delicata, fase dei mercati, rilasciato a margine dell'assemblea della Banca d'Italia. Secondo Patuelli questa incertezza "pesa su tutta l'economia produttiva italiana e quindi occorre senso di responsabilità, ognuno faccia la propria parte. Le banche italiane - ha sottolineato il presidente dell'Abi - detengono stabilmente una quota assai rilevante del debito pubblico e quindi danno un contributo forte alla solidità e alla stabilità del debito pubblico dell'Italia, ma le banche non possono fare tutto".