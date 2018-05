Iliad sbarca in Italia: super offerta a 5,99 euro al mese -2

Milano, 29 mag. - L'offerta presentata oggi vale per il primo milione di nuovi clienti e Levi non si è sbilanciato su quali saranno i prezzi per i successivi. "Lo scoprirete in futuro", si è limitato a dire, "questa offerta è garantita per premiare le persone che per prime scelgono di unirsi alla nostra rivoluzione, dopo diremo cosa abbiamo pensato per le persone successive. Noi contiamo raggiungere il milione di clienti piuttosto rapidamente".

Oggi il focus per Iliad in Italia è il mobile, ha detto Levi, "non escludiamo in un secondo tempo di entrare nel fisso ma oggi non è il nostro focus principale". Il mobile di domani, ha sottolineato, "vuol dire 5G e noi contiamo di essere un attore di primo piano in questa tecnologica innovativa che sta arrivando". Nessun contatto per ora con le media company per i contenuti: "oggi siamo concentrati su questa offerta mobile e preferiamo non aggiungere complicazioni, poi vedremo nel caso in futuro".